В одном из городов Башкирии в преддверии Дня матери организовали «пятачок здоровья»

В Нефтекамске в преддверии Дня матери было организовано торжественное мероприятие, на котором временно открыли «пятачок здоровья».

Фото №1 - В одном из городов Башкирии в преддверии Дня матери организовали «пятачок здоровья»

Мероприятие состоялось в Городском центре культуры, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. На нем присутствовали медработники ГБ Нефтекамска. Желающие смогли проконсультироваться у терапевта и стоматолога. Также был установлен передвижной флюорограф. В течение двух часов обследование смогли пройти 52 местных жителя. Прошли флюорографию 26 человек из числа всех обследованных.

Стоит отметить, что результаты обследования жители могли узнать сразу буквально за пару минут. У некоторых обследованных были выявлены состояния, которые оцениваются как риски развития социально - значимых хронических заболеваний, а именно: повышенный уровень сахара крови у 4 человек, гиперхолестеринемия у 7 человек, изменения на ЭКГ показало у 13 человек, повышенное артериальное давление у 8 человек и изменения при обследовании на спирометре у 11 человек. После осмотра стоматолога 16 пациентам было рекомендовано протезирование, а двое граждан по результатам обследования нуждаются в санации ротовой полости.

Пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

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