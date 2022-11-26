В одном из городов Башкирии в преддверии Дня матери организовали «пятачок здоровья»

В Нефтекамске в преддверии Дня матери было организовано торжественное мероприятие, на котором временно открыли «пятачок здоровья».
Мероприятие состоялось в Городском центре культуры, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии. На нем присутствовали медработники ГБ Нефтекамска. Желающие смогли проконсультироваться у терапевта и стоматолога. Также был установлен передвижной флюорограф. В течение двух часов обследование смогли пройти 52 местных жителя. Прошли флюорографию 26 человек из числа всех обследованных.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ