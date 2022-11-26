В одном из городов Башкирии в преддверии Дня матери организовали «пятачок здоровья»

Стоит отметить, что результаты обследования жители могли узнать сразу буквально за пару минут. У некоторых обследованных были выявлены состояния, которые оцениваются как риски развития социально - значимых хронических заболеваний, а именно: повышенный уровень сахара крови у 4 человек, гиперхолестеринемия у 7 человек, изменения на ЭКГ показало у 13 человек, повышенное артериальное давление у 8 человек и изменения при обследовании на спирометре у 11 человек. После осмотра стоматолога 16 пациентам было рекомендовано протезирование, а двое граждан по результатам обследования нуждаются в санации ротовой полости.

Пресс-служба Минздрава РБ