В Уфе простились с членом Союза кинематографистов Юлаем Нугумановым

Проводили в последний путь. В Уфе простились с Юлаем Нугумановым. Член Союза кинематографистов, наш коллега, кино- и телеоператор умер на 60-м году жизни. Свою трудовую деятельность Юлай Нугуманов начал в 1984 году в качестве механика съёмочной техники, через пару лет стал ассистентом а еще позже – кинооператором.