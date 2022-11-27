Мышиная лихорадка в Башкирии: чем опасна и как не заразиться

В Башкирии растет заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Один из активных очагов – в Туймазинском районе. Там на неделе были госпитализированы два десятка школьников. Рост инфекции фиксируют и в Уфе.

В больницу Ильгиз поступил уже в тяжёлом состоянии. Всё началось с высокой температуры, ночью мужчина не мог толком спать. Пошёл в поликлинику, думая, что простудился, а вскоре оказался уже в инфекционной больнице.

Мышиная лихорадка – болезнь острого течения. Она приводит к интоксикации организма, проблемам с почками, нарушению регуляции свертывания крови. Мужчины переносят такую лихорадку тяжелее женщин.

Из-за роста заболевания в республиканскую инфекционную больницу ежедневно поступают пациенты. Многие находятся в тяжёлом состоянии.

Самые крупные очаги инфекции зафиксированы в Уфе, Благовещенском и Туймазинском районах. В последнем были госпитализированы 19 детей. Все они ученики школ в сёлах Серафимовский и Нижнетроицкий. Заболевшим оказывают медицинскую помощь в туймазинском инфекционном госпитале.

Рост заболевания связан с миграцией грызунов, да и популяция мышей в этом году большая. Особая активность инфекции, по мнению главы республиканского Управления Роспотребнадзора Анны Казак, из-за недостаточной обработки территорий.

Заболевание передаётся воздушно-пылевым способом, либо при употреблении еды или воды с выделениями грызунов. От человека к человеку инфекция не переходит. Больной может и не подозревать, что подхватил мышиную лихорадку, так как инкубационный период доходит до 40 дней, но в среднем это две-три недели. Возможен летальный исход при почечных осложнениях и несвоевременно начатом лечении.

Прививки против геморрагической лихорадки не существует. Но, следуя определённым правилам, можно снизить вероятность заболеть.