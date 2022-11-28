В Уфе 15-летняя девушка открыла досуговый центр

Фарида Гайфуллина выиграла федеральный грант. Претендовать на него могут только молодые бизнесмены. На сумму почти 500 тысяч рублей арендовала помещение, сделали в нем ремонт, купили оборудование и мебель. Социальная локация возникла еще год назад. Но отдельного помещения у активной молодежи тогда не было.

Раз в неделю в центр будут приходить спикеры и выступать перед ребятами на различные темы – у локации не только досуговая, но и образовательная функция. В этом году в Башкортостане в помощь молодым бизнесменам выделено 63 миллиона рублей – на них 133 молодых предпринимателя получили поддержку своих бизнес-идей.