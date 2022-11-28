В Уфе четырехлетний малыш рисует и продает открытки

Нарисовать на мечту. Такую цель поставил юный уфимец. Четырехлетний Артём заинтересовался английским языком и нашёл приложение по его изучению, но курс платный. Тогда малыш решил самостоятельно заработать.

Отстаивать своё художественное видение он уже научился. Артёму могли бы позавидовать многие взрослые. Любимое хобби превратилось в источник заработка. Стимул у малыша серьёзный – мальчик решил выучить английский язык и даже нашёл способ.

Стоимость курса обучения в приложении –3 500. Родители могут оплатить, но решили простимулировать желание ребёнка трудиться. Да и обучение, считает мама, пройдет успешнее, если малыш будет понимать, какой труд проделан ради этого. В свои четыре года Артём получает пусть небольшие, но всё же гонорары. 50-100 рублей за открытку. Продажи идут среди родственников и подписчиков мамы.

Родители Артёма – художники, любовь к рисованию проявилась и у мальчика. И, как оказалось, ещё и к иностранным языкам. Артём уже начал изучать английский. И делает первые успехи. Но цели будущий полиглот ставит перед собой серьёзные. А родители здесь преследуют свои цели, но в интересах ребёнка.