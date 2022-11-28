В Башкирии организовали плетение маскировочных сетей для СВО

В Туймазах первыми в республике организовали плетение маскировочных сетей для СВО. Продукция предназначена в первую очередь для укрытия техники и блиндажей. Изготавливают её добровольцы, которые объединились в команду.

Организовала сообщество юрист из Туймазов Разифа Маннапова. На призыв помочь обеспечить бойцов маскировкой откликнулись десятки неравнодушных людей. Одни приносят ткани, другие непосредственно плетут сети. Кстати, помочь может любой желающий. Плетение сетей организовано в помещении семейного аквацентра «Акулёнок», а также в Совете ветеранов Туймазинского района. Там же принимают и ткани, используемые в производстве маскировки.