Учитель из Башкирии стал победителем Всероссийского конкурса педагогического мастерства

Учителя истории из Башкирии наградили за победу на VII Всероссийском конкурсе педагогического мастерства. Итоги были подведены сегодня, 28 ноября, в Москве.

Почетную награду вручили учителю истории и обществознания Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России А. В. Доставалова Андрею Бабушкину, занявший второе место.

«Я был очень горд представлять Башкортостан на таком высоком уровне. Эта награда позволит мне и дальше заниматься любимым делом», —рассказал Андрей Бабушкин.