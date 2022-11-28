Владимир Путин присвоил почетное звание руководителю племзавода в Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении специалистов и деятелей страны в разных отраслях. Среди них Рифкат Хатмуллин, руководитель племзавода «Алга». Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Предприятие под началом Хатмуллина занимается не только производством молока, но и реализацией племенного молодняка.

Корма у буренок всегда должно быть в достатке. От этого зависят и надои молока, и здоровье коров. Ну и, конечно же, поголовье нуждается в регулярном осмотре. Ведь на племзаводе «Алга» главное направление работы – выведение и продажа племенного молодняка. Его председатель Рифкат Хатмуллин трудится в сельском хозяйстве 36 лет. Хотя отсчет правильнее вести с детских лет.

Благодарен я, конечно, своему отцу. Он во мне воспитал любовь к земле. Мой отец и братья – все работали в сельском хозяйстве. После 6-го класса работал помощников комбайнера, потом комбайнером, трактористом. Рифкат Хатмуллин, председатель СПК «Племзавод-Алга»

Получив образование агронома, Рифкат Кавиевич через какое-то время понял, что работа с животными ему ближе. И вот 20 лет он руководит племзаводом. Здесь занимаются разведением голштинской породы коров. Ежегодно не менее 70 голов поставляются в хозяйства республики. И каждая буренка должна соответствовать параметрам.

Все это изучается на геномном уровне. Мы заказываем семя высокопродуктивных быков-производителей. Матери у них высокопродуктивные. Изучаем генеалогию, чтобы исключить инбридинг. Ляйсан Закарина, техник-осеменатор СПК «Племзавод-Алга»

Всего в хозяйстве более 1800 голов КРС. Корма работники племзавода заготавливают самостоятельно. Также занимаются растениеводством. Благодаря субсидиям Минсельхоза в этом году приобрели элитные семена и получили хороший урожай. А пока зерно лежит в закромах, аграрии готовятся к следующему сезону.

Работа в хозяйстве кипит и в мастерских. Сейчас самое время для обслуживания техники и агрегатов. Эта сеялка новая, ей всего три года. Нужно заменить несколько катков.

В этом году у нас планируются инвестпроекты по расширению производства как растениеводческой, так и животноводческой продукции. Племзавод «Алга» является передовым хозяйством нашего Краснокамского района. И все хозяйства равняются на это предприятие. Салават Гиндуллин, заместитель главы администрации Краснокамского района по сельскому хозяйству