Владимир Путин присвоил почетное звание руководителю племзавода в Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении специалистов и деятелей страны в разных отраслях. Среди них Рифкат Хатмуллин, руководитель племзавода «Алга». Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Предприятие под началом Хатмуллина занимается не только производством молока, но и реализацией племенного молодняка.

Корма у буренок всегда должно быть в достатке. От этого зависят и надои молока, и здоровье коров. Ну и, конечно же, поголовье нуждается в регулярном осмотре. Ведь на племзаводе «Алга» главное направление работы – выведение и продажа племенного молодняка. Его председатель Рифкат Хатмуллин трудится в сельском хозяйстве 36 лет. Хотя отсчет правильнее вести с детских лет.

Благодарен я, конечно, своему отцу. Он во мне воспитал любовь к земле. Мой отец и братья – все работали в сельском хозяйстве. После 6-го класса работал помощников комбайнера, потом комбайнером, трактористом.

Рифкат Хатмуллин, председатель СПК «Племзавод-Алга»
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Получив образование агронома, Рифкат Кавиевич через какое-то время понял, что работа с животными ему ближе. И вот 20 лет он руководит племзаводом. Здесь занимаются разведением голштинской породы коров. Ежегодно не менее 70 голов поставляются в хозяйства республики. И каждая буренка должна соответствовать параметрам.

Все это изучается на геномном уровне. Мы заказываем семя высокопродуктивных быков-производителей. Матери у них высокопродуктивные. Изучаем генеалогию, чтобы исключить инбридинг.

Ляйсан Закарина, техник-осеменатор СПК «Племзавод-Алга»

Всего в хозяйстве более 1800 голов КРС. Корма работники племзавода заготавливают самостоятельно. Также занимаются растениеводством. Благодаря субсидиям Минсельхоза в этом году приобрели элитные семена и получили хороший урожай. А пока зерно лежит в закромах, аграрии готовятся к следующему сезону.

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Работа в хозяйстве кипит и в мастерских. Сейчас самое время для обслуживания техники и агрегатов. Эта сеялка новая, ей всего три года. Нужно заменить несколько катков.

В этом году у нас планируются инвестпроекты по расширению производства как растениеводческой, так и животноводческой продукции. Племзавод «Алга» является передовым хозяйством нашего Краснокамского района. И все хозяйства равняются на это предприятие.

Салават Гиндуллин, заместитель главы администрации Краснокамского района по сельскому хозяйству

Успехи племзавода отметили на самом высоком уровне. Президент страны Владимир Путин подписал указ, которым присвоил почетное звание «Заслуженного работника сельского хозяйства России» Рифкату Хатмуллину. И скоро награда из Кремля будет вручена ее обладателю.

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