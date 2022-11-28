Владимир Путин присвоил почетное звание руководителю племзавода в Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении специалистов и деятелей страны в разных отраслях. Среди них Рифкат Хатмуллин, руководитель племзавода «Алга». Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России». Предприятие под началом Хатмуллина занимается не только производством молока, но и реализацией племенного молодняка.
Корма у буренок всегда должно быть в достатке. От этого зависят и надои молока, и здоровье коров. Ну и, конечно же, поголовье нуждается в регулярном осмотре. Ведь на племзаводе «Алга» главное направление работы – выведение и продажа племенного молодняка. Его председатель Рифкат Хатмуллин трудится в сельском хозяйстве 36 лет. Хотя отсчет правильнее вести с детских лет.
Получив образование агронома, Рифкат Кавиевич через какое-то время понял, что работа с животными ему ближе. И вот 20 лет он руководит племзаводом. Здесь занимаются разведением голштинской породы коров. Ежегодно не менее 70 голов поставляются в хозяйства республики. И каждая буренка должна соответствовать параметрам.
Всего в хозяйстве более 1800 голов КРС. Корма работники племзавода заготавливают самостоятельно. Также занимаются растениеводством. Благодаря субсидиям Минсельхоза в этом году приобрели элитные семена и получили хороший урожай. А пока зерно лежит в закромах, аграрии готовятся к следующему сезону.
Работа в хозяйстве кипит и в мастерских. Сейчас самое время для обслуживания техники и агрегатов. Эта сеялка новая, ей всего три года. Нужно заменить несколько катков.
Успехи племзавода отметили на самом высоком уровне. Президент страны Владимир Путин подписал указ, которым присвоил почетное звание «Заслуженного работника сельского хозяйства России» Рифкату Хатмуллину. И скоро награда из Кремля будет вручена ее обладателю.