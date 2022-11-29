Семьи участников СВО из Башкирии могут бесплатно получать молочную продукцию

Члены семей участников СВО из Башкирии могут бесплатно получать молочную продукцию, а именно беременные, кормящие матери и дети до трёх лет. Льготники получат сухие смеси, каши и молочную продукцию.
Чтобы оформить льготу, необходимы справка из военного комиссариата республики, подтверждающая участие гражданина в СВО, справка из поликлиники, копия паспорта, свидетельства о рождении ребенка и свидетельства о браке. Уровень доходов семьи не учитывается.
Подать заявление на бесплатное питание можно тремя способами: в ближайшем раздаточном пункте «Молочной кухни», через МФЦ «Мои документы» или через мобильное приложение.