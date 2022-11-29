В Иглинском районе прошел конкурс «Супермама»

В Иглино состоялся конкурс «Супермама», посвящённый Дню матери. Участники мероприятия прошли пять конкурсных этапов. Каждая мама представила свою команду в конкурсе «Визитная карточка», показала творческий номер, приготовила одно из любимых семейных блюд.

По результатам конкурных программ первое место заняла семья Инны Айбушевой из Тавтиманово, а Гран-при и звание «Супермама Иглинского района» получила Елена Морозова из Иглино.

Я мама трех прекрасных дочек. Сегодня мы вместе с детишками взяли Грант-при. Очень рады за конкурс, за участие. Поздравляю с Днем матери. Елена Морозова, участница конкурса «Супермама Иглинского района»

В центральной районной библиотеке для детей дошкольного возраста была подготовлена познавательно-развлекательная программа «Самая любимая самая родная мама». Дети прочитали стихи, посвященные мамам, приняли участие в конкурсах. Мальчики показали, как помогают мамам в уборке квартиры, а девочки – как они обращаются с младшими братьями и сестрами.