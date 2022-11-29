В Башкирии уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 1%

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
За последние сутки в Башкирии коронавирус выявили у 176 человек (336 150), выздоровели – 163 (328 000), скончались – 2 (5929). Госпитализация потребовалась 65 заболевшим. За последний месяц в регионе уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 1%.
В России коронавирус выявили у 4928 заболевших (21 584 740), выздоровели – 5863 (20 992 153), скончались – 53 (391 943). Госпитализировали 1500 зараженных.