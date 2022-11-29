В Башкирии нескольким преподавателям вручат гранты на 690 тысяч рублей

В республике 10 педагогов получат по 690 тысяч рулей. Указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Гранты были учреждены весной текущего года. Деньги будут вручать ежегодно 10 преподавателям и мастерам организаций среднего профессионального образования.