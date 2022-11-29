Жители Башкирии приняли участие в экологической акции

Участники акции провели также экопросветительские мероприятия. Университеты проводили экологические викторины, экоквизы и эколекции.

По всей стране участникам акции удалось собрать более 63300 килограммов макулатуры. Благодаря этому, удалось спасти от вырубки 1,2 миллиона деревьев, 12000 гектаров леса, сэкономить свыше 1,26 миллиона тонн воды и более 63,3 миллиона кВт электроэнергии.