В Уфе открылся пункт обогрева для бездомных граждан

Пункт обогрева для бездомных людей представляет собой две отапливаемые армейские палатки, которые могут вместить в себя до 50 человек. Бездомные могут в пункте погреться, остаться на ночлег и выпить горячего чаю. По словам руководителя центра «Актау», в данный момент организация ведет переговоры с городскими столовыми чтобы организовать для бездомных горячее питание.