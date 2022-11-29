В Уфе открылся пункт обогрева для бездомных граждан

В башкирской столице открылся пункт обогрева для бездомный граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения.
Пункт обустроили в Калининском районе Уфы в рамках проекта «Голос НАШих улиц». Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов при поддержке министерства семьи и содействии городской администрации.
Пункт обогрева для бездомных людей представляет собой две отапливаемые армейские палатки, которые могут вместить в себя до 50 человек. Бездомные могут в пункте погреться, остаться на ночлег и выпить горячего чаю. По словам руководителя центра «Актау», в данный момент организация ведет переговоры с городскими столовыми чтобы организовать для бездомных горячее питание.