В Башкирии будут запущены ежедневные пригородные поезда по маршруту Уфа - Белорецк

Пассажирские перевозки пригородным железнодорожным транспортом в республике начали активно развивать с прошлого года. Экспресс-поезда курсируют по маршрутам Уфа - Кумертау - Оренбург, Уфа - Айгир, Уфа - Приютово - Абдулино. Жители региона оценили комфорт и активно пользуются пригородными поездами. Так, в 2022 году железнодорожным транспортом планируется перевезти 3,6 млн пассажиров. Это на 20% больше, чем в 2021 году. Маршрутная сеть обслуживается 69 поездами, в том числе инновационными «Орлан» и «Ласточка».