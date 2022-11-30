В Уфе в некоторых домах произведут перерасчет за тепловую энергию

В башкирской столице жителям двухсот домов произведут перерасчет за отопление. Об этом сообщает пресс-служба организации "БашРТС". 

Фото №1 - В Уфе в некоторых домах произведут перерасчет за тепловую энергию

Перед началом отопительного сезона в некоторых домах города управляющие компании вовремя не проверили общедомовые приборы учета тепловой энергии. Начисления за тепло в октябре текущего года в таких домах были произведены по среднемесячному объему.

Через месяц "Тепловая инспекция" провела проверку узлов учета энергии. В результате инспекции, управляющие компании устранили замечания и жителям домов автоматически сделают перерасчет исходя из показаний счетчиков.

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