В Уфе в некоторых домах произведут перерасчет за тепловую энергию

В башкирской столице жителям двухсот домов произведут перерасчет за отопление. Об этом сообщает пресс-служба организации "БашРТС".
Перед началом отопительного сезона в некоторых домах города управляющие компании вовремя не проверили общедомовые приборы учета тепловой энергии. Начисления за тепло в октябре текущего года в таких домах были произведены по среднемесячному объему.
Через месяц "Тепловая инспекция" провела проверку узлов учета энергии. В результате инспекции, управляющие компании устранили замечания и жителям домов автоматически сделают перерасчет исходя из показаний счетчиков.