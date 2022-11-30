В Уфе выселят зоопарк «Саванна»

В башкирской столице выселяют популярный зоолунопарк "Саванна". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По информации администрации, несколько лет назад зоолунопарку было разрешено занять покрытым лесом участок площадью 8,7 тысяч квадратных метро на улице Менделеева на безвозмездной основе до 28 декабря 2019 года. По истечению срока разрешения, руководство зоопарка, не освободив землю, попросили участок там же, но уже вдвое больший.