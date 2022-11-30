В Башкирии к 2030 году значительно сократят число бедных семей

К 2030 году в республике планируют вдвое сократить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума. Ранее в регионе запустили программу по борьбе с бедностью, состоящую из пяти блоков – повышение доходов жителей, стабилизацию цен, развитие системы социальной помощи, адресную поддержку граждан с помощью социальных контрактов, а также организацию социальной адаптации малоимущих граждан.

Средняя заработная плата в республике в текущем году выросла на 15,6% и достигла 46 827 рублей. Были также проведены больше 200 ярмарок для продажи местных продуктов. Кроме того, ведется строительство второй очереди распределительного центра сельскохозяйственной и плодоовощной продукции. Бал также внедрен проект по назначению и выплате мер социальной поддержки семьям с детьми путем подачи единого заявления на 5 мер.