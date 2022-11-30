В Башкирии стартовал конкурс «Трезвое село»

В Башкирии официально стартовал конкурс «Трезвое село». Мероприятие направлено на пропаганду трезвого образа жизни, выявление и поощрение поселений, в которых ведется работа по профилактике алкоголизма.

В проекте также принимают участие общественные деятели, журналисты, звезды эстрады, личным примером пропагандирующие трезвый образ жизни. Органы местной власти тоже подключились к деятельности.

Всего на участие в конкурсе подано заявок от 1120 сельских населенных пунктов со всех 54 районов республики. Претенденты на звание «Трезвого села района» проведут мероприятия по борьбе с алкоголизмом, а также займутся просветительской работой.