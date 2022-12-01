Уфу украсят гирляндами длиною 18 км

Уфа активно готовится к новогодним праздникам. Пресс-служба администрации столицы рассказала, что специалисты уже приступили к монтажу иллюминации.
В парке Ленина устанавливается новогодняя иллюминация итальянского архитектора света и художника Валерио Фести. Подобные украшения появятся на площади имени Ленина и перед Дворцом культуры Орджоникидзе.
Яркие композиции и гирлянды украсят уфимские улицы и общественные пространства. Общая протяженность гирлянд в городе составит порядка 18 км, на них установят более 48 000 ламп. Также праздничные светодиодные композиции украсят нечётную сторону улицы Пушкина на отрезке от улицы Ленина до улицы Карла Маркса, сквер «Театральный», пешеходную зону улицы Ленина, площади имени Ленина и возле Конгресс-холла «Торатау». Приведены в порядок светодиодные перетяжки по улицам 50-летия Октября, Ленина, Сочинской и бульвару Ибрагимова.