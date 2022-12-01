В Башкирии запустили новое «экстренное» приложение

Приложение для спасения. В республике запустили мобильный сервис 112. Он позволяет точно определить координаты звонящего, состояние его здоровья и получить фотографии и видео с места происшествия. Скачать приложение можно в Google Play или App Store.

В личных данных нужно указать группу крови, хронические заболевания и аллергические реакции на препараты. Это позволит ускорить оказание вам помощи. Если человек не способен говорить, к примеру, замерз или травмирован, то нуждающийся сможет отправить сигнал SOS и вызов будет принят.

Вот, допустим, попали в ДТП, не нужно описывать автомобили и повреждения, просто фотографируете и прикладываете, это может быть и видео. В городах могут не ориентироваться, могут быть приезжие люди. Равиль Хамматов, диспетчер

За счет сокращения времени обработки вызова спасатели выедут на место гораздо быстрее. Речь может идти даже о нескольких сэкономленных часах, к примеру, если помощь потребовалась затерявшимся в лесу, где самостоятельно определить геолокацию невозможно. К тому же в приложении проработана обратная связь, что исключит повторные обращения.