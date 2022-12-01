В Башкирии запустили новое «экстренное» приложение

Приложение для спасения. В республике запустили мобильный сервис 112. Он позволяет точно определить координаты звонящего, состояние его здоровья и получить фотографии и видео с места происшествия. Скачать приложение можно в Google Play или App Store.

В личных данных нужно указать группу крови, хронические заболевания и аллергические реакции на препараты. Это позволит ускорить оказание вам помощи. Если человек не способен говорить, к примеру, замерз или травмирован, то нуждающийся сможет отправить сигнал SOS и вызов будет принят.

Вот, допустим, попали в ДТП, не нужно описывать автомобили и повреждения, просто фотографируете и прикладываете, это может быть и видео. В городах могут не ориентироваться, могут быть приезжие люди.

Равиль Хамматов, диспетчер
Фото №1 - В Башкирии запустили новое «экстренное» приложение

За счет сокращения времени обработки вызова спасатели выедут на место гораздо быстрее. Речь может идти даже о нескольких сэкономленных часах, к примеру, если помощь потребовалась затерявшимся в лесу, где самостоятельно определить геолокацию невозможно. К тому же в приложении проработана обратная связь, что исключит повторные обращения.

Вы видите статус своей заявки, тут указывается, какие службы приняли заявку, кто выехал. Тем самым вы не будете повторно обращаться. Как, например, те, кто звонит по номеру 112. Тем самым линия высвободится и вы не займете чужое время.

Кирилл Первов, первый заместитель председателя Государственного комитета по ЧС Республики Башкортостан
Финал Уфимской волны
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями