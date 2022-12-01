В Уфе модернизируют некоторые светофоры

В Уфе планируют модернизировать светофорные комплексы на 50 перекрестках. Об этом рассказала пресс-служба администрации Уфы.

Работы по модернизации пройдут в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы. На проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российская будет осуществлен монтаж новых дорожных контроллеров и детекторов транспорта с заменой при необходимости самих светофоров. Власти сообщают, что проделанная работа улучшит дорожную обстановку на дорогах Уфы, уменьшит количество пробок и повысит безопасность дорожного движения.