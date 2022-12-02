В Башкирии планируют возродить уроки начальной военной подготовки

В республике хотят возродить уроки начальной военной подготовки. Нужны ли такие знания учащимся и стоит ли вернуть предмет в учебную программу – решают народные избранники. Обсуждают и с преподавателями, и с самими школьниками. Вместе с депутатом Госдумы Эльвирой Аиткуловой в уфимском лицее №155 побывала съёмочная группа БСТ.

Разобрать и собрать автомат за 40 секунд для этих школьников не составляет труда. Основам военной подготовки учащихся знакомят на уроках ОБЖ.

Кроме манипуляций с автоматом – стрельба, метание гранат, правила использования противогазов и основы медицинской помощи. Но это лишь малая часть начальной военной или допризывной подготовки, которую дают в школе.

О необходимости введения предмета начальной военной подготовки заговорили не так давно. Депутаты уже проверяют готовность кабинетов и наличие учебного материала, обсуждают необходимость его с учителями и школьниками. К слову, последние отнюдь не против дополнительных знаний.