Сегодня, 2 декабря, из Уфы стартуют сразу три прямых рейса на зарубежные курорты. Об этом сообщает пресс-служба столичной воздушной гавани.
Полетную программу в Таиланд открывает авиакомпания Azur Air. Рейсы по маршруту Уфа—Пхукет будут выполняться один раз в 11 дней на самолетах Boeing 767-300. Вместимость: 336 кресел.
Данный перевозчик приступил к выполнению перелетов на курорт ОАЭ-Дубай. Они запланированы два раза в неделю — по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 757-200. Вместимость: 238 кресел.
Из Уфы уже вылетели первые пассажиры авиакомпании Air Arabia в Шарджу. Рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю (вторник, пятница) на самолетах Аirbus А320. Вместимость: 168 кресел.
Уже завтра стартуют рейсы в Шарм-эль-Шейх. Дополнительное направление из Уфы в Египет открывает авиакомпания Nordwind Airlines. Выполнение рейсов планируется один раз в 5 дней на самолетах Boeing 737-800. Вместимость: 189 кресел.