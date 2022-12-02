Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии за последнее время

Больше всего в сентябре подорожали свежие огурцы (15,2%) и свекла (2,6%). Также рост цен продемонстрировали морковь (2,1%) и помидоры (1,9%). Цены на эти продукты в среднем составили 120,97, 25,89, 25,90, и 123,88 рублей за килограмм соответственно.