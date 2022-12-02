Стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии за последнее время

Специалисты Башстата поделились результатами мониторинга цен на продукты в регионе.
Больше всего в сентябре подорожали свежие огурцы (15,2%) и свекла (2,6%). Также рост цен продемонстрировали морковь (2,1%) и помидоры (1,9%). Цены на эти продукты в среднем составили 120,97, 25,89, 25,90, и 123,88 рублей за килограмм соответственно.
А вот больше всего подешевели свежая белокочанная капуста (3,4%), шлифованный рис (2,8%), вареная колбаса (2,4%) и мягкие конфеты, глазированные шоколадом (2,2%). Сейчас они стоят 18,63, 98,19, 391,72, 379,04 рублей за килограмм соответственно.