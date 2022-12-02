В Уфе вручили стипендии главы городской администрации

Денежные гранты и
подарки получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
которые учатся в профессиональных училищах и вузах.
Именная стипендия представляет собой ежемесячные выплаты в течение учебного года. Награда присуждается в качестве поощрения за достижения в учебной, научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной и общественной деятельности.
В этом году по результатам конкурса именные стипендии мэра Уфы получили 3 студента. Еще 22 студентам вручили сертификаты претендентов конкурса и памятные подарки. В рамках церемонии для гостей и награжденных организовали экскурсию по Музею полярников имени Валериана Альбанова.