В Полпредстве Башкортостана в Москве прошла встреча с героями

В Полномочном представительстве Республики Башкортостан в Москве прошел патриотический концерт – встреча с героями. Мероприятие организовали в преддверии Дня Героев Отечества. На встречу были приглашены Герои России, военнослужащие-выходцы из республики, известные общественные деятели и студенты.

Молодые люди познакомились с земляками и задали им интересующие их вопросы. В рамках мероприятия было решено возродить офицерско-ветеранский клуб при Представительстве Республики Башкортостан. Главная задача – воспитать достойное поколение, оживить патриотические мероприятия в вузах и наладить сотрудничество с государственными и военными структурами.

Несколько лет назад мы выступили с инициативой создания офицерского клуба в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте РФ. В ее состав вошли герои России, ветераны, известные полководцы из нашей республики. Но собраться вместе не удалось из-за пандемии коронавируса, работали не в полную силу. Сегодня работа в этом направлении очень актуальна. Мы еще раз вернемся к этому вопросу и создадим сильный клуб. Мы настроены на эффективную работу с единой командой.

Рафик Ихсанов, Герой России
Фото №1 - В Полпредстве Башкортостана в Москве прошла встреча с героями

Помощь в организации мероприятия оказал совет по предпринимательству. Как отметили участники встречи, значение таких мероприятий в обогащении духовного мира молодежи невозможно переоценить.

Поэтому воспитание молодежи, особенно патриотическое, очень важно. Необходимо с малых лет прививать любовь к своей Родине, своей стране, народу. Создание клубов героев – шаг, который воспитывает нашу молодежь. Неоднократно бывал в Республике Башкортостан и обратил внимание, что вопросы молодежи и патриотического воспитания поставлены на высокий уровень.

Дмитрий Перминов, Герой России
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