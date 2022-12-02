В Полпредстве Башкортостана в Москве прошла встреча с героями

В
Полномочном представительстве Республики Башкортостан в Москве прошел
патриотический концерт – встреча с героями. Мероприятие организовали в
преддверии Дня Героев Отечества. На встречу были приглашены Герои России,
военнослужащие-выходцы из республики, известные общественные деятели и
студенты.
Молодые
люди познакомились с земляками и задали им интересующие их вопросы. В рамках
мероприятия было решено возродить офицерско-ветеранский клуб при
Представительстве Республики Башкортостан. Главная задача – воспитать достойное
поколение, оживить патриотические мероприятия в вузах и наладить сотрудничество
с государственными и военными структурами.
Несколько лет назад
мы выступили с инициативой создания офицерского клуба в Полномочном
представительстве Республики Башкортостан при Президенте РФ. В ее состав вошли
герои России, ветераны, известные полководцы из нашей республики. Но собраться
вместе не удалось из-за пандемии коронавируса, работали не в полную силу.
Сегодня работа в этом направлении очень актуальна. Мы еще раз вернемся к этому
вопросу и создадим сильный клуб. Мы настроены на эффективную работу с единой
командой.Рафик Ихсанов, Герой России
Помощь
в организации мероприятия оказал совет по предпринимательству. Как отметили участники
встречи, значение таких мероприятий в обогащении духовного мира молодежи
невозможно переоценить.
Поэтому воспитание
молодежи, особенно патриотическое, очень важно. Необходимо с малых лет
прививать любовь к своей Родине, своей стране, народу. Создание клубов героев –
шаг, который воспитывает нашу молодежь. Неоднократно бывал в Республике
Башкортостан и обратил внимание, что вопросы молодежи и патриотического
воспитания поставлены на высокий уровень.Дмитрий Перминов, Герой России