В Полпредстве Башкортостана в Москве прошла встреча с героями

Несколько лет назад мы выступили с инициативой создания офицерского клуба в Полномочном представительстве Республики Башкортостан при Президенте РФ. В ее состав вошли герои России, ветераны, известные полководцы из нашей республики. Но собраться вместе не удалось из-за пандемии коронавируса, работали не в полную силу. Сегодня работа в этом направлении очень актуальна. Мы еще раз вернемся к этому вопросу и создадим сильный клуб. Мы настроены на эффективную работу с единой командой.

Рафик Ихсанов, Герой России