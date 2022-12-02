В Башкирии наградили водителей и меценатов гумконвоев

В Башкортостане наградили водителей и меценатов, которые участвуют в формировании и отправке гумконвоев. Им вручили благодарственные письма за личный вклад и поддержку участников спецоперации. На мероприятии присутствовало несколько десятков гостей, многие из которых побывали в зоне СВО.
В одном ряду собрались министры, предприниматели, члены боевого братства, водители. Их всех уже давно объединило одно общее дело – помощь участникам спецоперации, причем не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца. Одни собирают гуманитарные грузы, другие их доставляют, всякий раз на свой страх и риск.
Их работа и опасна, и трудна, смело могут сказать эти водители. В составе гумконвоя на передовой они побывали не раз. Груз отвозят прямиком до мест дислокации башкирских батальонов и мобилизованных. Получая благодарственные письма, признаются: конечно, приятно, что их заслуги отмечают. Но главную награду они уже получили там, на линии соприкосновения:
Не первый раз встречается с бойцами на передовой и певец Рамиль Бадамшин. Автор-исполнитель устраивал концерты для военнослужащих башкирских батальонов, причем прямо на позициях. Для солдат, как отмечает певец, не менее важна душевная разгрузка. Артист уже написал песню про шаймуратовский батальон, на очереди – гимн доставаловцам.
Для тех, кто сражается в зоне спецоперации, порой важно любое напоминание или весточка из дома. Не так давно Радий Хабиров подписал указ о создании республиканского координационного центра для формирования гуманитарных конвоев. Отправка будет проходить не реже двух раз в месяц.
Власти, меценаты и волонтеры не останавливаются в сборе очередных гумконвоев. Кроме того, для солдат намерены организовать концерт с участием башкирских артистов, чтобы хоть на мгновение военнослужащие почувствовали себя как дома.