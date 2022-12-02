В Башкирии наградили водителей и меценатов гумконвоев

В Башкортостане наградили водителей и меценатов, которые участвуют в формировании и отправке гумконвоев. Им вручили благодарственные письма за личный вклад и поддержку участников спецоперации. На мероприятии присутствовало несколько десятков гостей, многие из которых побывали в зоне СВО.

В одном ряду собрались министры, предприниматели, члены боевого братства, водители. Их всех уже давно объединило одно общее дело – помощь участникам спецоперации, причем не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца. Одни собирают гуманитарные грузы, другие их доставляют, всякий раз на свой страх и риск.

Их работа и опасна, и трудна, смело могут сказать эти водители. В составе гумконвоя на передовой они побывали не раз. Груз отвозят прямиком до мест дислокации башкирских батальонов и мобилизованных. Получая благодарственные письма, признаются: конечно, приятно, что их заслуги отмечают. Но главную награду они уже получили там, на линии соприкосновения:

Когда солдаты нас встречают, они как нас благодарят, это вообще не описать. Я рад им помочь, какая-то капелька, доля, что я им могу чем-то помочь, привезти это все. Высшая награда – это их спасибо. Вячеслав Шлейфер, водитель гуманитарного конвоя

Не первый раз встречается с бойцами на передовой и певец Рамиль Бадамшин. Автор-исполнитель устраивал концерты для военнослужащих башкирских батальонов, причем прямо на позициях. Для солдат, как отмечает певец, не менее важна душевная разгрузка. Артист уже написал песню про шаймуратовский батальон, на очереди – гимн доставаловцам.

Вообще я был поражен, когда мы смотрели друг другу в глаза 30 секунд, не моргая – вот эта глубина глаз, где, как кинолента, пробегают кадры, но когда у них появлялась улыбка на лице, ты понимал, что искорка души теплится, и ради этого надо туда приезжать, петь. Им нужен выход этих эмоций, чтобы они не бурлили в себе, им надо обязательно через творчество, чтобы эмоции выходили. Рамиль Бадамшин, автор-исполнитель, заслуженный артист Республики Башкортостан

Для тех, кто сражается в зоне спецоперации, порой важно любое напоминание или весточка из дома. Не так давно Радий Хабиров подписал указ о создании республиканского координационного центра для формирования гуманитарных конвоев. Отправка будет проходить не реже двух раз в месяц.

Если в первое время мы возили теплые вещи, больше уклон был на продукты питания, консервы, тушенки, то сейчас бойцы говорят: ни в коем случае не везите нам еду. Привезите коллиматорный прицел, тепловизионные прицелы, приборы ночного видения, больше сейчас акцент смещается на сугубо профессиональные вещи, которые им требуются. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике