В Уфе за неделю вывезли 60 000 кубометров снега

В Уфе второго декабря прошло совещание городского оперштаба под руководством первого замглавы администрации Сергея Кожевникова. Обсуждались как работу городской инфраструктуры, учитывая предстоящее длинные праздники, так и текущую работу в городе по уборке снега.

По данным мэрии, в Уфе за текущую неделю было вывезено 60 000 кубометров снега. В уборке города было задействовано порядка 550 дорожных рабочих и более 500 единиц коммунальной техники. Работы проводились круглосуточно.