В Башкирии 77 переселенцев из аварийных домов получили ключи от новых квартир

В Башкирии десятки семей переселили из аварийных домов в новую пятиэтажку. Дом, включающий в себя 43 квартиры, введен в эксплуатацию в Белебее.
В Министерстве строительства и архитектуры РБ рассказали, что ключи от квартир получили 77 переселенцев из 6 аварийных домов. Церемония вручения ключей состоялась на днях при участии замдиректора Центра мониторинга аварийного жилищного фонда РБ Алексея Малинского и начальника отдела реализации программ по переселению из аварийного жилищного фонда Минстроя РБ Риты Тухватшиной.
Аварийные дома на улицах Красноармейская, Свободы, Советская и Сыртлановой, из которых переселили граждан, ранее были включены в Адресную программу РБ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы.
Сейчас переселенцы получили жилье в микрорайоне, где имеются асфальтированные дороги, детский сад, гимназия, а также лес, магазины, кафе.
Фото: пресс-служба Минстроя РБ