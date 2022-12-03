В Башкирии 77 переселенцев из аварийных домов получили ключи от новых квартир

В Башкирии десятки семей переселили из аварийных домов в новую пятиэтажку. Дом, включающий в себя 43 квартиры, введен в эксплуатацию в Белебее.

В Министерстве строительства и архитектуры РБ рассказали, что ключи от квартир получили 77 переселенцев из 6 аварийных домов. Церемония вручения ключей состоялась на днях при участии замдиректора Центра мониторинга аварийного жилищного фонда РБ Алексея Малинского и начальника отдела реализации программ по переселению из аварийного жилищного фонда Минстроя РБ Риты Тухватшиной.

Переезд в новое жилье - всегда большое, радостное событие. Белебеевский район завершил мероприятия по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Рита Тухватшина, начальника отдела реализации программ по переселению из аварийного жилищного фонда Минстроя РБ

Аварийные дома на улицах Красноармейская, Свободы, Советская и Сыртлановой, из которых переселили граждан, ранее были включены в Адресную программу РБ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы.

Сейчас переселенцы получили жилье в микрорайоне, где имеются асфальтированные дороги, детский сад, гимназия, а также лес, магазины, кафе.