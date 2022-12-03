В День Неизвестного Солдата в Уфе возложили цветы к Вечному огню

В России в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, отмечается День Неизвестного Солдата.  3 декабря в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.

В этот день уфимцы собрались в парке Победы, чтобы вспомнить бойцов. По традиции кадеты – на посту почетного караула.

Из более чем 700 тысяч человек, которые ушли из Башкортостана на фронт, мы не знаем ещё имена 120 тысяч, которые пропали без вести. Это как раз те солдаты, на плечах которых была достигнута значимая для каждого из нас победа. И наш долг – помнить о тех людях, имена которых мы не знаем.

Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан

Здесь также состоялось возложение цветов к Вечному огню у памятника Александру Матросову и Минигали Губайдуллину. Память павших почтили минутой молчания.

До сих пор поиски их всегда ведутся. Мы же говорим: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Поэтому мы сегодня преклоняемся перед ними.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
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