В День Неизвестного Солдата в Уфе возложили цветы к Вечному огню

Из более чем 700 тысяч человек, которые ушли из Башкортостана на фронт, мы не знаем ещё имена 120 тысяч, которые пропали без вести. Это как раз те солдаты, на плечах которых была достигнута значимая для каждого из нас победа. И наш долг – помнить о тех людях, имена которых мы не знаем.

Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан