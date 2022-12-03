В День Неизвестного Солдата в Уфе возложили цветы к Вечному огню

В России в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами, отмечается День Неизвестного Солдата. 3 декабря в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.
В этот день уфимцы собрались в парке Победы, чтобы вспомнить бойцов. По традиции кадеты – на посту почетного караула.
Здесь также состоялось возложение цветов к Вечному огню у памятника Александру Матросову и Минигали Губайдуллину. Память павших почтили минутой молчания.