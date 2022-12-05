В Уфе наградили победителей межрегионального конкурса «Лучшая педагогическая династия»

В этом году за первое место соперничали 85 династий из разных регионов России. Конкурсанты в творческой форме презентовали жюри историю своего рода. Защищали свои работы педагоги на Всероссийском практическом форуме «Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации общества».
В финал прошли лишь 13 семей. Гран-при получила династия Кутлуевых, в которую входят 30 учителей с 705-летним педагогическим стажем.
В рамках мероприятия поднимались вопросы обучения в цифровых условиях и внедрения инновационных технологий. Форум посвящен 55-летию Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы. Гостями форума стали руководители федеральных и республиканских органов власти, ректоры ведущих университетов России и выпускники вуза разных лет.