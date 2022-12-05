В Уфимском районе прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту

За звание лучшей команды боролись семь частей. Что из себя представляет профессиональный спорт огнеборцев и как он помогает им в тушение огня?

Они всегда стремятся туда, откуда другие пытаются убежать. Так что и вид спорта у пожарных, как проверка на бесстрашие. За секунды, взмывая вверх по лестнице, они и не замечают растущую под ними высоту.

В пожарную часть Семён Поворотов попал раньше, чем в детский сад. Отец, треть века прослуживший в пожарной охране, собственным примером привил любовь сыну к профессии и спорту.

В пожарно-прикладном спорте есть несколько дисциплин: подъём по штурмовой лестнице учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, боевое развёртывание. Башкортостан в этом году принимал международные соревнования. Команды из нескольких стран боролись за кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка». В республике пожарно-прикладным спортом занимаются и дети.