В Башкирии приостановили реализацию некоторых ветеринарных препаратов

Региональный Россельхознадзор приостановил реализацию некоторых ветеринарных препаратов. Это связано с несоответствием требованиям качества.

В препарате «Ингельвак® НР-1», произведенного в США, нарушена стерильность.

В китайском препарате «Энрамикс» не соответствует содержание энрамицина гидрохлорида.

Препарат «Тилозинокар» из Беларуси не прошел проверку по показателю «Массовая доля β-каротина».

«Вакцина формолквасцовая против сальмонеллеза телят», которую производят в Краснодарском крае, не соответствует требованиям по показателю «Иммуногенная активность».