В Башкирии приостановили реализацию некоторых ветеринарных препаратов

Региональный Россельхознадзор приостановил реализацию некоторых ветеринарных препаратов. Это связано с несоответствием требованиям качества.
В препарате «Ингельвак® НР-1», произведенного в США, нарушена стерильность.
В китайском препарате «Энрамикс» не соответствует содержание энрамицина гидрохлорида.
Препарат «Тилозинокар» из Беларуси не прошел проверку по показателю «Массовая доля β-каротина».
«Вакцина формолквасцовая против сальмонеллеза телят», которую производят в Краснодарском крае, не соответствует требованиям по показателю «Иммуногенная активность».