В Уфе строителям Восточного выезда полностью выплатили зарплату

В башкирской столице строителям Восточного выезда выплатили несколько десятков миллионов рублей долга по зарплате. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Ведомство установило детали произошедшего. Выяснилось, что предприятие «Лимакмаращавтодороги» за октябрь 2022 года не выплатила 1336 своим сотрудникам заработную плату на сумму около 60 миллионов рублей.
Служащие прокуратуры внесли представление глава компании. Кроме того, было возбуждено дело по статье «Невыплата заработной платы». После вмешательства надзорного ведомства, долг перед работниками был погашен.