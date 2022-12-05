В Уфе строителям Восточного выезда полностью выплатили зарплату

В башкирской столице строителям Восточного выезда выплатили несколько десятков миллионов рублей долга по зарплате. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Ведомство установило детали произошедшего. Выяснилось, что предприятие «Лимакмаращавтодороги» за октябрь 2022 года не выплатила 1336 своим сотрудникам заработную плату на сумму около 60 миллионов рублей.