В Минтруде Башкирии разъяснили порядок предоставления единовременных выплат семьям мобилизованных

Для получения выплаты в 20 тысяч рублей семьям мобилизованных потребуется всего два документа – заявление и справка из военкомата. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

Выплата предназначена для самого военнослужащего и всех членов его семьи, в том числе детей до 23 лет, обучающихся очно. Если ребенок получает образование за пределами республики, то таким семьям потребуется еще одна справка, подтверждающая это.

Очень важно, на какую дату определяется право на выплату, – это 5 декабря. Если 6 декабря ребенку исполнилось 23 года, то по состоянию на 5 декабря он еще имел право на эту выплату. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан