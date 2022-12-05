В Минтруде Башкирии разъяснили порядок предоставления единовременных выплат семьям мобилизованных

Для получения выплаты в 20 тысяч рублей семьям мобилизованных потребуется всего два документа – заявление и справка из военкомата. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.
Выплата предназначена для самого военнослужащего и всех членов его семьи, в том числе детей до 23 лет, обучающихся очно. Если ребенок получает образование за пределами республики, то таким семьям потребуется еще одна справка, подтверждающая это.
Подробнее о новой единовременной выплате мобилизованным и их семьях можно узнать здесь.