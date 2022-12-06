Башкирия в новом году получит 45 школьных автобусов и 14 автомобилей скорой помощи

В 2023 году в Башкирии появятся 45 новых школьных автобусов и 14 автомобилей скорой помощи. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
«Скорые» рассчитаны на оказание экстренной медпомощи. 28 школьных автобусов смогут перевозить от 13 до 20 пассажиров, 16 — вместимостью до 24 человек и один автобус рассчитан на 10-12 мест.
Регионы России дополнительно получат более 2 тысяч автобусов и машин скорой помощи. Все автомобили отечественного производства и на их покупку из федерального бюджета выделено 7,2 млрд рублей. Все они предназначены для сельской местности.