В Башкирии прошли ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Для создания инфраструктуры, для доступа места инвалидов к рабочему месту выделяется работодателям до 100 тысяч рублей. Также работодатель в рамках данного мероприятия может проводить адаптацию инвалидов на уже созданном рабочем месте.

Наталья Сухарева, начальник отдела по работе с инвалидами центра занятости населения г. Уфы