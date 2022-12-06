В Башкирии прошли ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов. Всего в Башкортостане насчитывается 93 тысячи таких граждан трудоспособного возраста. На работу устроен почти каждый пятый. Для работодателей организованы стимулирующие программы для приёма на работу инвалидов.
Эти разноцветные бублики – не десерт, а мыло. Выпускают его на одной из уфимских фабрик. Здесь работают инвалиды, которые нашли работу через центры занятости населения.
В упаковочном цеху шумно весь день. На разговоры времени нет. Да и руки, при помощи которых общаются сотрудники, постоянно заняты – здесь работают инвалиды по слуху. Денис устроился сюда в августе, и весь процесс упаковки и сборки изделий им доведен до автоматизма.
Стимулирующие программы помогают в оснащении рабочих мест и стажировке людей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели в 2022 году выделено 9,5 миллиона рублей. По словам работодателей, инвалиды всегда ответственны, трудолюбивы и ценят свой труд
Для людей с ограниченными возможностями здоровья регулярно проходят ярмарки вакансий. В этом году в центры занятости населения республики обратились 2 700 граждан, из которых 1600 были трудоустроены.
Трудоустроиться при ограниченных возможностях здоровья порой бывает сложно. Поэтому в регионе ведется активная работа по созданию рабочих мест для инвалидов, чтобы каждый житель республики смог реализовать свой потенциал.