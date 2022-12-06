В Башкирии прошли ярмарки вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов. Всего в Башкортостане насчитывается 93 тысячи таких граждан трудоспособного возраста. На работу устроен почти каждый пятый. Для работодателей организованы стимулирующие программы для приёма на работу инвалидов.  

Эти разноцветные бублики – не десерт, а мыло. Выпускают его на одной из уфимских фабрик. Здесь работают инвалиды, которые нашли работу через центры занятости населения.

Все меня обучили. Мне сразу всё понравилось. Очень интересно. Здесь коллектив такой дружный. Все общаются, помогают, подсказывают.

Елизавета Назаркина, рабочий ООО «Фабрик косметик»

В упаковочном цеху шумно весь день. На разговоры времени нет. Да и руки, при помощи которых общаются сотрудники, постоянно заняты – здесь работают инвалиды по слуху. Денис устроился сюда в августе, и весь процесс упаковки и сборки изделий им доведен до автоматизма.

Хорошие условия. С утра нас вахтовый автобус забирает с нужного места, довозит до работы. Работаем мы с семи утра до четырёх дня. Поэтому вечером у меня остаётся свободное время заниматься своими делами.

Денис Гайнуллин, рабочий ООО «Фабрик косметик»

Стимулирующие программы помогают в оснащении рабочих мест и стажировке людей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели в 2022 году выделено 9,5 миллиона рублей. По словам работодателей, инвалиды всегда ответственны, трудолюбивы и ценят свой труд

Для нас это тоже большое подспорье, как для производителя. Мы оборудовали места, закупили вот такие замечательные машинки для термоусадки продукции. У нас, к сожалению, еще много ручного труда на предприятии, такая уж косметическая отрасль. И эти средства нам помогли.

Юлия Валашиновская, директор ООО «Фабрик косметик»
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Для людей с ограниченными возможностями здоровья регулярно проходят ярмарки вакансий. В этом году в центры занятости населения республики обратились 2 700 граждан, из которых 1600 были трудоустроены.

Для создания инфраструктуры, для доступа места инвалидов к рабочему месту выделяется работодателям до 100 тысяч рублей. Также работодатель в рамках данного мероприятия может проводить адаптацию инвалидов на уже созданном рабочем месте.

Наталья Сухарева, начальник отдела по работе с инвалидами центра занятости населения г. Уфы

Трудоустроиться при ограниченных возможностях здоровья порой бывает сложно. Поэтому в регионе ведется активная работа по созданию рабочих мест для инвалидов, чтобы каждый житель республики смог реализовать свой потенциал.

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