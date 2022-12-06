В домах жителей микрорайона Топорнино в Кушнаренковском районе появился газ

Программа догазификации продолжается. Она не завершается с окончанием года. Сейчас у нас уже принято 33 тысячи заявок. Работы ведутся, уже до 26 тысяч домов газ доведен. В 16 тысяч домов газ пущен и еще порядка 16 тысяч домов, которые могут подключится в любой момент.

Альберт Лукманов, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз Уфа»