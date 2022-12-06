В домах жителей микрорайона Топорнино в Кушнаренковском районе появился газ

Жители села Кушнаренково дождались голубого огня. В микрорайоне Топорнино запустили газ в жилые дома по программе до газификации. Там топливом уже пользуются в 17 домовладениях. Строительство нового газопровода позволит подключить к газу ещё 50 домов.

У Рима и Заули Гареевых своё маленькое поместье. В доме есть всё необходимое. Не хватало лишь газа. Заявку на подключение они подали в январе. А уже в декабре дом отапливают природным газом.

До этого жили на электричестве. Потом в этом году зимой написали заявление в «Газпром». Спасибо администрации «Газпрома» за то, что они быстро рассмотрели наше заявление и дали сразу ответ.

Зауля Гареева, жительница с. Кушнаренково

Повернул кран – и в доме тепло. В Топорнино газом пользуются в 17 домовладениях. Строительство газопровода протяженностью 2,7 км позволит подключить к газу ещё 50 домов.

Программа догазификации продолжается. Она не завершается с окончанием года. Сейчас у нас уже принято 33 тысячи заявок. Работы ведутся, уже до 26 тысяч домов газ доведен. В 16 тысяч домов газ пущен и еще порядка 16 тысяч домов, которые могут подключится в любой момент.

Альберт Лукманов, генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз Уфа»

Заявок на догазификацию много. От жителей Кушнаренковского района уже поступило около 500. Больше жители не будут покупать баллоны, топить печи и пользоваться электрическими котлами.

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