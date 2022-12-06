В России запустили интересный аналог Instagram

По словам Яковлева, в новой социальной сети есть возможность перенести все данные Instagram — имя, контент, контакты. В Looky также добавят новые функции, которые со временем будут расширяться. В планах внедрить возможность из постов переходить по прямым ссылкам.

Однако не все эксперты верят в успех Looky. По словам руководителя агентства Content Review Сергея Половникова, у Looky нет шансов заменить запрещенную в РФ социальную сеть. Из всех проектов, стартовавших весной, жизнеспособен оказался только freegram за счет активной работы с аудиторией. При этом, специалист отмечает, что задумка интересная, так как рынок в настоящее время в поисках аналогов зарубежной социальной сети.