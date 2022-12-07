В Башкирии заявку на получение 20 тысяч рублей подали 467 семей мобилизованных

В Башкирии в первый день приема заявлений на получение 20 тысяч рублей подали заявку 467 семей мобилизованных. Об этом ИА "Башинформ" рассказала министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова.
187 заявок поступило через портал "Госуслуги", 264 заявки - через отделения МФЦ, остальные - через филиалы центров социального обслуживания. Прием заявлений будет длиться столько, сколько потребуется.
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому все мобилизованные жители Башкирии и члены их семей получат к Новому году по 20 тысяч рублей. Выплата положена супруге, с которой заключен официальный брак, несовершеннолетним детям, совершеннолетним детям до 23 лет, обучающимся очно. Все средства придут на счета семей до 26 декабря этого года.