В Уфе возведут новые объекты в застроенных кварталах

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе возле "Тойота-центра" возведут шинный отель, а возле перекрестка с улицей Рязанской на улице Ростовской появится многоуровневый паркинг на 288 машиномест и офисное здание. Также здесь запланирован ремонт административного здания.