В Уфе возведут новые объекты в застроенных кварталах

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе возле "Тойота-центра" возведут шинный отель, а возле перекрестка с улицей Рязанской на улице Ростовской появится многоуровневый паркинг на 288 машиномест и офисное здание. Также здесь запланирован ремонт административного здания.
Пятого декабря столичная мэрия опубликовала постановления об утверждении проектов планировки и межевания кварталов в Октябрьском, Советском и Кировском районах Уфы.
Шинный отель — это охраняемое помещение с необходимыми температурными условиями, предназначенное для хранения автомобильных шин.
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