Депутат Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов ушел добровольцем в зону проведения СВО

Своё решение народный избранник объяснил тем, что его отец в годы Великой Отечественной войны тоже защищал Родину. Поэтому сейчас и он не смог остаться в стороне. Проводить депутата и других добровольцев приехали парламентарии, друзья и родственники.

Всего в места боевого слаживания отправились порядка 40 мужчин. У всех за плечами – служба в армии, у многих имеется боевой опыт в горячих точках. Добровольцы отметили, что встать на защиту Родины – это их долг, они готовы с честью его выполнить. С напутственными словами к ним обратились представители военного комиссариата. После этого мужчины смогли пообщаться со своими родными и близкими перед отправкой.