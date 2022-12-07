Депутат Госсобрания Башкирии Булат Юмадилов ушел добровольцем в зону проведения СВО

Депутат Госсобрания Башкортостана Булат Юмадилов вместе с другими добровольцами сегодня утром отправился в зону проведения специальной военной операции.

Своё решение народный избранник объяснил тем, что его отец в годы Великой Отечественной войны тоже защищал Родину. Поэтому сейчас и он не смог остаться в стороне. Проводить депутата и других добровольцев приехали парламентарии, друзья и родственники.

Настоящий наш патриот, желаем в его лице всем добровольцам хорошей дороги, хорошей службы. 

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Еще летом написал заявление. Это святая конституционная обязанность. В приоритете – защита Родины. 

Булат Юмадилов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

Всего в места боевого слаживания отправились порядка 40 мужчин. У всех за плечами – служба в армии, у многих имеется боевой опыт в горячих точках. Добровольцы отметили, что встать на защиту Родины – это их долг, они готовы с честью его выполнить. С напутственными словами к ним обратились представители военного комиссариата. После этого мужчины смогли пообщаться со своими родными и близкими перед отправкой.

Сам он решил, добровольно. Встретили сына из армии, провожаем мужа. 

Рая Ахметова

Невыносимо смотреть на тот беспредел, что они там творят. Как кто-то из великих сказал: "Пришел, увидел, победил". Все будет хорошо. 

Альберт Ахметов
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