Жители Башкирии смогут увидеть затмение Марса Луной

8 декабря жители Башкирии смогут стать свидетелями затмения Марса Луной. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть затмение Марса Луной

В 10:41 по местному времени Марс вступит в противостояние с Солнцем. Земля будет находиться между Марсом и Солнцем.

Это астрономическое явление совпадет с еще одним уникальным событием — покрытием Марса Луной. Это явление интересно тем, что оно совпадает с моментом противостояния планеты. Луна в этот день будет полной, а видимый размер и блеск Марса – максимальный за двухлетний период. В момент покрытия диск полной Луны пройдет перед Марсом.

Восходит Марс 7 декабря в 16:20 по уфимскому времени на северо-востоке (Солнце заходит в 16:50) и ночью будет виден рядом с Луной. Виден он высоко над южным горизонтом, как очень яркая желтоватая звезда в созвездии Тельца. Но немного притушит его блеск полная Луна, которая всю ночь с 8-го и 9-го декабря будет видна рядом с Марсом.

пресс-служба Уфимский планетарий 

Фото: Уфимский планетарий. 

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