Жители Башкирии смогут увидеть затмение Марса Луной

Восходит Марс 7 декабря в 16:20 по уфимскому времени на северо-востоке (Солнце заходит в 16:50) и ночью будет виден рядом с Луной. Виден он высоко над южным горизонтом, как очень яркая желтоватая звезда в созвездии Тельца. Но немного притушит его блеск полная Луна, которая всю ночь с 8-го и 9-го декабря будет видна рядом с Марсом.

пресс-служба Уфимский планетарий