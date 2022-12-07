Жители Башкирии смогут увидеть затмение Марса Луной

8 декабря жители Башкирии смогут стать свидетелями затмения Марса Луной. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.
В 10:41 по местному времени Марс вступит в противостояние с Солнцем. Земля будет находиться между Марсом и Солнцем.
Это астрономическое явление совпадет с еще одним уникальным событием — покрытием Марса Луной. Это явление интересно тем, что оно совпадает с моментом противостояния планеты. Луна в этот день будет полной, а видимый размер и блеск Марса – максимальный за двухлетний период. В момент покрытия диск полной Луны пройдет перед Марсом.
Фото: Уфимский планетарий.