В Башкирии итоговое сочинение написали более 15 тысяч будущих выпускников

7 декабря одиннадцатиклассники России написали итоговое сочинение (изложение). Успешное написание экзамена является одним из главных условий к государственной итоговой аттестации.
В Башкирии в этом году заявления на участие в испытаниях подали более 15 тысяч учащихся. Продолжительность написания итогового сочинения составила 3 часа 55 минут.
По данным Рособрнадзора, в целом по стране на итоговое сочинение заявились более 635 тысяч выпускников. Напомним, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо итогового сочинения вправе писать изложение. В этом году изложение напишут более 10 тысяч одиннадцатиклассников.