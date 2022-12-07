В Башкирии итоговое сочинение написали более 15 тысяч будущих выпускников

По данным Рособрнадзора, в целом по стране на итоговое сочинение заявились более 635 тысяч выпускников. Напомним, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо итогового сочинения вправе писать изложение. В этом году изложение напишут более 10 тысяч одиннадцатиклассников.