В Минторге Башкирии рассказали, как будет продаваться алкоголь в Новый год

В министерстве торговли и услуг Башкирии рассказали, как будет продаваться алкоголь в новогодние праздники.
Напомним, в регионе во время некоторых праздников действует «сухой закон» — продажа спиртной продукции в магазинах имеет ограничения.
Законодательно закрепленный режим ограничивает продажу алкоголя в дни новогодних каникул:
— 3, 4 и 5 января (с 17:00 до 10:00 следующего дня);
— 6 января — (с 17:00 до 23:00);
— в остальные дни будет действовать обычный режим (с 08:00 до 23:00).
В министерстве напомнили, что предусмотренные законом ограничения не коснутся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания — в кафе, ресторанах алкоголь в эти дни продавать будет можно.