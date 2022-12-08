В онкоцентре в Уфе открылась фотовыставка «Химия была, но мы расстались»

В Республиканском онкоцентре открылась фотовыставка «Химия была, но мы расстались».Это всероссийский проект, посвященный пациентам с онкологическими заболеваниями. Героями фотографий становятся люди со всей страны, в том числе из Башкортостана, которые когда-то заболели раком и решились об этом рассказать, чтобы поддержать остальных.

Рак молочной железы, карцинома, опухоль головного мозга. Слова, которые так боится услышать каждый, однажды были сказаны в адрес этих людей. И, кажется, улыбающиеся лица совершенно не вяжутся с диагнозом рядом. Венера Заикина к врачу обратилась после того, как случайно обнаружила у себя уплотнение. Обследование, пункция и заявление врача: рак молочной железы.

После операции и 21 курса лучевой терапии болезнь отступила. И теперь Венера хочет поддержать тех, кто только начинает свою борьбу. «Химия была, но мы расстались» – это проект о людях, которые борются или уже одержали победу. Фотовыставка открылась в месте, где она нужна больше всего, – в Республиканском онкологическом центре.

Проект начинался с Москвы, а сейчас распространяется в регионах. Волонтёры-визажисты бесплатно гримируют, как и фотографы, которые не берут ни копейки за работу.

О раке, считают авторы проекта, в обществе не любят говорить. Болезнь обросла стереотипами и предрассудками. И, как следствие, нет системы поддержки. В Республиканском онкологическом центре прошёл круглый стол, на котором обсудили, с какими проблемами приходится сталкиваться онкопациентам. В регионе в последние годы развивается система, в том числе в районах.

Очень многое зависит от первичного звена – врачей в поликлиниках. Именно они могут заподозрить рак ещё на ранних стадиях. Поэтому важно регулярно проверять здоровье.