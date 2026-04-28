В Уфе родители учеников сдали ЕГЭ по русскому языку и химии

Экзамен для родителей. В Республиканской художественной гимназии-интернате родители учеников сдавали ЕГЭ по русскому языку и химии. Мероприятие призвано информировать взрослых о правилах проведения экзаменов, тем самым показывая: в экзамене нет ничего страшного.

Для погружения в ситуацию родители сдавали свои сотовые телефоны, проходили через металлоискатель. Сама аттестация проходила под видеонаблюдением. В числе тех, кто сел за парту, был и министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин.

Большинство участников акции выбрали русский язык, для них подготовили пять кабинетов, а вот химию сдавали в одном – это отчасти отражает и общую тенденцию. По предварительным данным, в этом году более семи тысяч школьников сдадут экзамены по русскому языку – это более 96%, химию – около 19% выпускников. Особые правила для детей, у которых диабет. Представители сообществ от лица родителей также ознакомились с условиями сдачи.