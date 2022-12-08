Семь призывников из Башкирии отправятся в научные роты Минобороны России

Вместо марш-бросков и стрельб из автомата – проведение лабораторных испытаний и участие в конференциях. Семь человек из Башкортостана отправятся в научные роты Министерства обороны России. Ребята уже получили военную форму и ждут отбытия.
О том, что отправятся в научные роты, каждый из них знал заранее. Ребята сами изъявили желание служить в этих военных подразделениях, написали даже предварительно заявление. В итоге сразу пять призывников из Башкортостана будут проходить службу в Военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе, или, по-другому, в пятой научной роте.
Уже скоро Александру и его сослуживцам предстоит узнать, чем же конкретно они будут заниматься в своих воинских частях. По крайней мере, проблем возникнуть не должно, все они недалеки от науки. Учились в ведущих вузах республики, занимались научной работой и прошли жесткий отбор. Требования к новобранцам научных рот высокие. Они должны иметь диплом со средним баллом не менее четырех с половиной, обладать навыками программирования, уметь работать с базами данных и графическими редакторами.
Пять человек будут проходить службу в Анапе, еще двое отправятся в Краснодар и Санкт-Петербург. Армия для этих ребят, говорят в военкомате, позволит получить новые знания и умения. Также новобранцам из нашей республики может представиться возможность участвовать в новейших разработках в военной сфере. Научные роты в Вооруженных силах России были сформированы в 2013 году. С тех пор из Башкортостана защищать Родину не силой, а умом отправились более ста человек.