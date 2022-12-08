Семь призывников из Башкирии отправятся в научные роты Минобороны России

Вместо марш-бросков и стрельб из автомата – проведение лабораторных испытаний и участие в конференциях. Семь человек из Башкортостана отправятся в научные роты Министерства обороны России. Ребята уже получили военную форму и ждут отбытия.

О том, что отправятся в научные роты, каждый из них знал заранее. Ребята сами изъявили желание служить в этих военных подразделениях, написали даже предварительно заявление. В итоге сразу пять призывников из Башкортостана будут проходить службу в Военном инновационном технополисе «Эра» в Анапе, или, по-другому, в пятой научной роте.

Пятая научная рота занимается интеллектуальными системами радиолокационных комплексов и наведением высокоточного оружия. Чем именно буду заниматься, я пока что не представляю. Александр Маслак, призывник

Уже скоро Александру и его сослуживцам предстоит узнать, чем же конкретно они будут заниматься в своих воинских частях. По крайней мере, проблем возникнуть не должно, все они недалеки от науки. Учились в ведущих вузах республики, занимались научной работой и прошли жесткий отбор. Требования к новобранцам научных рот высокие. Они должны иметь диплом со средним баллом не менее четырех с половиной, обладать навыками программирования, уметь работать с базами данных и графическими редакторами.

В осенний призыв из Республики Башкортостан семь призывников отправляются служить в научные роты, их основная деятельность будет, правильно сказано, работа головой, в то время когда остальные солдаты занимаются общевоинскими дисциплинами. Рушан Ахмадуллин, командир батальона временного штата Военного комиссариата Республики Башкортостан