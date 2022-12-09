В парке Победы в Уфе почтили память Героев Отечества

Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. В этот день принято отдавать дань памяти совершим подвиги предкам и ныне живым Героям страны. Праздник был учрежден в 2007 году президентом Владимиром Путиным.
Сегодня в честь памятной даты в уфимском парке Победы возложили цветы к Вечному огню, к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину.
В церемонии приняли участие ветераны войн, кадеты, юнармейцы и официальные лица. Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.